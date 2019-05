Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gewinnmitnahmen am kleinen Verfallstag

Nach großer Rallye machen Bullen kleine Pause

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Vor dem Wochenende nehmen Anleger Gewinne mit - keine große Überraschung nach zwei kursstarken

Tagen. Die Überraschung ist eher der Kursverlauf in dieser Woche: Hängende Köpfe und

Kursverluste zu Wochenbeginn - strahlende Augen und Kurssprünge ab Wochenmitte.

Bemerkenswert ist das deshalb, weil sich am Kernthema - Handelsstreit USA ./. Rest der Welt

nichts Grundlegendes geändert hat. Der Stand ist immer noch der, dass China als Gegenmaßnahme

ebenfalls die Zölle angehoben hat. Und in Sachen Autozölle gibt es Gerüchte, aber keine

konkreten Aussagen.

Für Bewegung am Freitag könnte der sogenannte kleine Verfall sorgen. Am Mittag laufen die Mai-

Optionen aus auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Anleger versuchen vor diesem Termin oftmals, die Kurse in die aus ihrer Sicht günstige Richtung

zu bewegen. Das hat bisweilen überraschende und starke Ausschläge zur Folge.

Optisch unter Druck stehen einige Aktien nach Dividendenzahlungen: FMC (1,17?) , BMW (3,50?),

Vonovia (1,44?), Hugo Boss (2,70?), freenet (1,65?).

Richemont - wer hat an der Uhr gedreht?

Der Schweizer Uhren- und Schmuckhersteller Richemont hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt.

Das lag an guten Geschäften in China und an Übernahmen. Der Umsatz steigt um knapp 30 Prozent

auf fast 14 Milliarden Euro.

Der operative Gewinn zog aber nur um fünf Prozent an auf 1,9 Milliarden Euro. Die Dividende

soll um gut fünf Prozent erhöht werden auf 2 Franken.

Experten hatten mit einem höheren Gewinn und einer höheren Dividende gerechnet. Die Aktie gab

vorbörslich leicht nach.

Dürr wächst leicht

Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert, vor allem

wegen einer Übernahme. Der Umsatz steigt um 13 Prozent auf fast 950 Millionen Euro. Der

Auftragseingang erhöht sich um 8,5 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen bestätigte

seinen Ausblick für 2019. Unter dem Strich blieben für die Aktionäre mit 33 Millionen Euro 4,4

Prozent weniger übrig als im Vorjahresquartal.

Händler stören sich an der schwachen Profitabilität.

Morphosys mit vielversprechender Studie

Morphosys-Aktien stehen bei Anlegern am Freitag hoch im Kurs. In der Studie an 80 Patienten mit

einer bestimmten Blutkrebsform ist der primäre Endpunkt erreicht worden.

Für Experten ein starker Hinweis darauf, dass das Mittel offensichtlich wirkt.

Eine wichtige Nachricht - vor allem für Patienten.

Börse Stuttgart TV

Laut Coinmarketcap betrug die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen zu Jahresbeginn 130

Milliarden US-Dollar. Mittlerweile ist die Marktkapitalisierung schon wieder fast doppelt so

hoch. Vor allem in den vergangenen Wochen ging die Spirale wieder spürbar, und vor allem

dynamisch, nach oben. Doch weshalb eigentlich? Und wie gefährlich ist die jüngste Entwicklung

bereits? Eine Einschätzung von Markus Miller, Herausgeber und Gründer von Krypto-X, bei Börse

Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/TsQh4vFDrOQ

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, lag am Vormittag in der

Spitze mit 60 Punkten deutlich im Plus. Anlegersetzten auf einen stärkeren Dax. Der Dax

schaffte es aber nicht, sich nach vorne zu arbeiten. Derivate Anleger schalten daraufhin einen

Gang zurück.

Trends im Handel

Microsoft und Sony, bündeln ihre Kräfte in einer strategischen Partnerschaft und verbünden sich

so gegen Amazon und Google. Das kommt gut an bei den Microsoft Anhängern. Außerdem geben

Analysten eine Kaufempfehlung ab für Microsoft. Calls auf den Softwareriesen werden in der

Börse Stuttgart überwiegend gekauft.

Auch hinter den Käufen von Calls auf den Kreditkartenanbieter Visa sehen Händler eine

Empehlung.

Morphosys meldet heute positive Signale einer Medikamentenstudie eines Mittels gegen Blutkrebs.

Eine gute Nachricht, nicht nur für Patienten. Auch Derivateanleger lassen sich inspirieren und

kaufen Calls auf den Biotechspezialisten.

