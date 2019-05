Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zooplus nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das langfristige Margenpotenzial zähle zu den Kerndebatten, wenn es um die Aktienstory des Online-Händlers für Haustierbedarf gehe, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher sei die entsprechende Vision des Managements zur Zahlenvorlage hilfreich gewesen. Rao sieht dennoch bessere Chance/Risiko-Verhältnisse in anderen Werten der Branche./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-05-17/12:20

ISIN: DE0005111702