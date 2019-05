Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Das erste Quartal des Wirkstoffforschers sei stark verlaufen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die Umsatzdynamik und das mehr als verdoppelte operative Ergebnis (Ebitda) im ersten Quartal. Die Bewertung der Aktie sei allerdings bereits ausgereizt./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 04:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-05-17/12:22

ISIN: DE0005664809