Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet anlässlich der Präsentation endgültiger Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Angesichts der bereits bekannten Resultate habe sich alle Aufmerksamkeit auf den Ausblick des Billigfliegers gerichtet, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem Kostenanstieg im ersten Geschäftshalbjahr stehe das Unternehmen nun unter Druck, wie angepeilt die Kosten pro Sitz (ohne Benzin) zu reduzieren./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 07:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-05-17/12:22

ISIN: GB00B7KR2P84