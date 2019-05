Strategische Übernahme verdeutlicht den Einsatz von Corsearch für seine Kernleistungen

Corsearch, der weltweit führende Anbieter von Markenbildung, -klärung und -schutz, meldet die Übernahme der Geschäftsbereiche für Markenüberwachungs- und Domain-Services von Principium Strategies, der Markenschutztochter von Ladas und Parry LLP, einem führenden Anbieter im Bereich des weltweiten Rechts für geistiges Eigentum. Die Übernahme mit sofortiger Wirkung festigt und erweitert das ganzheitliche Markenlösungsangebot von Corsearch für Kunden und Marken auf globaler Ebene

Principium ist die dritte Übernahme von Corsearch seit der Umwandlung in ein eigenständiges Unternehmen im Januar 2018. Durch die Übernahme verfügt Corsearch nun über mehr als 350 Mitarbeiter an 28 Standorten auf der ganzen Welt und sie bereichert Corsearch um wertvolles Branchenwissen und weitere Kapazitäten.

"Mit dieser weiteren, wirklich spannenden Übernahme für unser Unternehmen macht Corsearch in seiner Entwicklung einen Schritt vorwärts", sagte Stephen Stolfi, Chief Commercial Officer von Corsearch. "Principium bietet seinen Kunden seit über 80 Jahren branchenführende Markenüberwachungsdienstleistungen und seit mehr als 15 Jahren Dienstleistungen zur Verwaltung von Domainnamen. Da Principium nun Corsearch und Yellow Brand Protection ergänzt, können wir unseren Kunden beispiellose Lösungen für den Markenschutz anbieten."

"Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Corsearch zu transformieren und noch enger mit unseren Kunden weltweit zusammenzuarbeiten", sagte Tobi Hartmann, CEO von Corsearch. "Wir werden unseren Fokus immer auf Wege zur Verbesserung all dessen setzen, was wir für unsere Kunden tun und darum investieren wir auch in die Einführung neuer Produkte und die Entwicklung erstklassiger Fähigkeiten. Principium Strategies ergänzt diese Ambitionen perfekt."

