Die britische Investmentbank Barclays hat National Grid nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/19 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 950 Pence belassen. Der britische Übertragungsnetzbetreiber für Strom und Gas habe mit seinem Ergebnis je Aktie besser als von ihm und dem Konsens erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hob er zudem hervor, dass das Wachstum der Vermögenswerte am oberen Ende der mittelfristigen Ziels von 5 bis 7 Prozent gelegen habe./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2019 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / 06:14 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-05-17/12:26

ISIN: GB00BDR05C01