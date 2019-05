Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Euronext nach Zahlen von 67 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei herausfordernd gewesen, doch der Börsenbetreiber habe ein erfreuliches Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsätze hätten positiv überrascht und die Kostenkontrolle sei solide. Auch die Übernahme der Osloer Börse habe nun alle wesentlichen Hindernisse genommen./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 04:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-05-17/12:26

ISIN: NL0006294274