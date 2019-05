Die Deutsche Bank hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 860 Pence belassen. Der Geschäftsjahresbericht des britischen Übertragungsnetzbetreibers für Strom und Gas habe kaum Überraschendes enthalten, schrieb Analyst James Brand in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere von starken Wachstum der Kapitalbasis. Dabei verwies er auf das siebenprozentige Wachstum des regulierten Anlagevermögens 2018/19./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 04:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-05-17/12:27

ISIN: GB00BDR05C01