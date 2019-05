Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Leoni nach Zahlen von 15 auf 13 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe nach dem operativen Verlust des Kabelspezialisten im ersten Quartal, den zusätzlichen Kosten in Mexiko und dem allgemein schwankungsreichen Endmarkt seine Schätzungen gesenkt, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Herausforderungen Herr zu werden dürfte mindestens bis 2021 dauern./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 04:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-05-17/12:31

ISIN: DE0005408884