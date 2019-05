Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1225 Pence belassen. Die Resultate hätten im Vergleich mit den Anfang April vorgelegten Eckdaten nicht überrascht, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wesentlich seien deshalb die Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf gewesen. So sei der Billigflieger nun zwar ein wenig vorsichtiger mit Blick auf den Umsatz je angebotenem Sitzplatz in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres. Etwas positiver aber habe sich das Unternehmen zu der Entwicklung der Kosten ohne Kraftstoff und Wechselkurseffekte geäußert./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 07:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 07:49 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

