Die Hauptversammlung von BMW am Donnerstag war von Kritik seitens der Aktionäre begleitet. Am Freitag notieren die Papiere mit einem Dividendenabschlag. Das alles lässt den Kurs zum Wochenschluss hin kräftig einbrechen. Der Aktienchart überzeugt nicht wirklich. Andererseits jedoch notieren die Papiere nahe einer Unterstützung. Was Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...