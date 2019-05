(shareribs.com) Chicago 17.05.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade verzeichneten am Donnerstag überwiegend Kursgewinne. Vor allem Mais kann zulegen, gestützt vom schlechten Wetter in den US-Anbaugebieten. Die Sojabohnen haben sich stabilisiert. Im elektronischen Handel verbessert sich Juli-Mais um 4,5 Cents auf 3,835 USD/Scheffel. Im gestrigen Handelsverlauf ging es für Mais auf das höchste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...