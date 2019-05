In den vergangenen 24 Stunden verzeichnete der Bitcoin einen Rückgang um 10,1 Prozent. Der Preis für einen Coin ging von 8.016 US-Dollar auf 7.078 US-Dollar. Auch andere große Kryptowährungen verzeichnen einen Kursrückgang. Am Freitag kostete ein Bitcoin um 12:52 Uhr gut 7.236 US-Dollar. Es sieht nach einer leichten Kurserholung aus, nachdem in den frühen Morgenstunden war ein Coin für 7.078 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...