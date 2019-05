Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Unsicherheit bei den Anlegern scheint zu wachsen, der Kurs des richtungsweisenden Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) steigt - so ließe sich die bisherige Handelswoche zusammenfassen, so die Börse Stuttgart.Habe sich der Euro-Bund-Future letzten Freitag im Vergleich zum Wochenstart mit fast einem Prozentpunkt mehr ins Wochenende verabschiedet, habe sich dieser Trend auch heuer fortgesetzt. Am Montag habe der Euro-Bund-Future bei 166,52 Prozentpunkten unweit seines Tageshochs von 166,61 Prozentpunkten geschlossen. Über den Dienstag hinweg und insbesondere am Mittwoch sei der Kurs auf ein zwischenzeitliches Hoch von 167,43 Prozentpunkten geklettert, zum Handelsschluss am Mittwoch habe der Euro-Bund-Future dann bei 166,94 Prozentpunkten gestanden. Damit nicht genug: Bis Donnerstagmittag sei der Kurs weiter auf bis zu 167,21 Prozentpunkte angestiegen, sodass auch am Tagesende die Hürde von 167 Prozentpunkten überwunden sein dürfte. Ein erneuter Zuwachs von rund einem Prozentpunkt innerhalb einer Handelswoche scheine damit möglich. Langfristig könnte der Euro-Bund-Future gar Kurs auf das Allzeithoch von 2016 nehmen, das bei 168,68 Prozentpunkten liege. (Ausgabe 20 vom 17.05.2019) (17.05.2019/alc/a/a) ...

