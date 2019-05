Es war eine durchwachsene Woche, der Handelskrieg bleibt bestimmend, aber die 3000 im ATX haben gehalten und wir hörten, dass doch der eine oder andere den Hedge aufgelöst hat, gilt vor allem für Deutschland. Mit Instone haben wir eine weitere deutsche Aktie in unser fixes IR-Fenster Österreich aufgenommen, siehe Schlussseite im gabb. Instone ist ein Immobilien-Titel (mehr dazu im nächsten Magazine), der sich in der ytd-Performance sogar mit IR-Fenster-Spitzenreiter Evotec matcht. Und noch etwas zu Deutschland. Zuletzt hatten wir ja den DDV in die Hall of Fame gereiht, der deutsche Branchendienst fand dazu feine Worte ... In der aktuellen Publikation reisst der DDV wieder ein wichtiges Thema an, das ich auch immer stärker von österreichischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...