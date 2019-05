Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Er habe nach den Quartalsresultaten in den einzelnen Sparten des Stahlherstellers seine Schätzungen überarbeitet, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen Verzögerungseffekten anstelle eines raschen Rückfalls der Spot-Preise seien die Gewinne zumindest bislang recht robust./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-05-17/13:37

ISIN: DE0006202005