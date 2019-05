Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die britisch-spanische Fluggesellschaft dürfte als einzige der großen Airlines einen nennenswerten Gewinn verbucht haben, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für stärker steigende Margen bedürfe es allerdings neuer Angebote, die nicht allein mit dem Preis werben./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 17:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-05-17/13:38

ISIN: ES0177542018