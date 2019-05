Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Vinci von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Infrastrukturkonzern bleibe ihr bevorzugtes Langfristinvestment, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit Sicht auf die nächsten zwei bis fünf Jahre mit einer prozentual zweistelligen Aktienrendite./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 17:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000125486