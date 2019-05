Das Analysehaus Independent Research hat Indus Holding nach Zahlen zum ersten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 57 auf 46 Euro gesenkt. Die Beteiligungsgesellschaft habe überraschend mitgeteilt, dass das Erreichen des unteren Endes der Gewinnprognose (Ebit) "sehr ambitioniert" sei, schrieb Analyst Matthias Engelmayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei habe das Unternehmen noch auf einer Analystenkonferenz Ende März zwar auf ein schwaches Auftaktquartal im Segment Fahrzeugtechnik hingewiesen, aber eine Trendwende im Jahresverlauf in Aussicht gestellt./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 09:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 10:25 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

