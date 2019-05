Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Merck KGaA mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 96 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Abgeschirmt von Preisrisiken in den USA habe sich das Pharmageschäft der Darmstädter nach einer von schwachen Innovationen geprägten Phase wieder erholt, schrieb Analyst Joseph Lockey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sorgen rund um den Halbleiterbereich jedoch und ein Mangel an möglichen Kurstreibern seien Gründe, um an der Seitenlinie zu bleiben. Er bevorzugt die Papiere des Innovationsführers Roche sowie die des stark unterbewerteten Bayer-Konzerns./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-05-17/13:42

ISIN: DE0006599905