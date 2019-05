Rostock (ots) - Warum braucht Deutschland eine Marine? Welche Aufgaben hat unsere Marine? Wie sollte diese Marine ausgerüstet sein? Wie sieht die Zukunft der Marine aus und inwiefern sind eigentlich Sie davon betroffen? All das sind Fragen, die die "Blauen Jungs" der Deutschen Marine am Dienstag, den 21. Mai von 10:00 bis 15:00 Uhr auf dem Romanshorner Platz in Friedrichshafen beantworten.



Im Mittelpunkt des Marinebesuchs mitten in der Stadt stehen Informationen über die Marine. Außerdem besteht die Gelegenheit, mit den Marinesoldaten ins Gespräch zu kommen. Der Besuch lohnt sich auch wegen eines Gewinnspiels, dessen Hauptgewinner gegen 15:00 Uhr ausgelost werden.



Anlass des Besuchs der Deutschen Marine ist die Nationale Maritime Konferenz am Mittwoch, den 22. Mai und Donnerstag, den 23. Mai 2019. Seit 2002 veranstaltet die Bundesregierung alle zwei Jahre die Nationale Maritime Konferenz. Ziel ist es, auch weiterhin sicher-zustellen, dass die maritime Wirtschaft in Deutschland stark aufgestellt ist. Die Konferenz unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin ist die zentrale Veranstaltung zur Stärkung des maritimen Standortes Deutschland.



Auch der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Andreas Krause (62), wird an der Veranstaltung teilnehmen und sich den Fragen der Presse stellen. "Der maritime Welthandel wächst stetig, damit wird auch die Deutsche Marine mehr in die Verantwortung genommen, diesen zu sichern," so der Inspekteur der Marine. "Gerade für Deutschland, als eine der stärksten Exportnationen der Welt, ist es essentiell wichtig, die Sicherheit und Freiheit der Handelsrouten zu sichern."



Vertreter des Marinefliegergeschwaders 3 "Graf Zeppelin" kennen Friedrichshafen bereits durch die enge Patenschaft mit der Stadt und zeigen Modelle ihrer Flugzeuge. Zusätzlich bringen Soldaten der Fregatte "Baden-Württemberg" ein Modell ihres Schiffes mit, das am 17. Juni 2019 offiziell in Dienst gestellt werden soll. Ebenfalls mit dabei ist der Deutsche Marinebund. Als größter maritimer Interessenverband Deutschlands mit rund 11.000 Mitgliedern in mehr als 300 Einzelvereinen bietet er allen mit dem Meer und der Seefahrt verbundenen Menschen ein Forum. Ein Unterhaltungsprogramm rund um die Marine rundet den Besuch der "Blauen Jungs" ab.



OTS: Presse- und Informationszentrum Marine newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67428 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67428.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum Marine Dezernat Pressearbeit Tel.: +49 (0)381 802 51521/51522 E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.org