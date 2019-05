Mainz (ots) -



Zweiter Europa-Abend im ZDF: Am Dienstag, 21. Mai 2019, 20.15 Uhr, dreht sich alles um die Frage: "Wie geht's, Europa?". Moderatorin Bettina Schausten und Reporter Jochen Breyer führen zusammen durch den Abend live aus Berlin-Adlershof. Im Studio begrüßen sie 150 Bürgerinnen und Bürger sowie die deutschen Spitzenkandidaten für die Europawahl: Manfred Weber (CDU/CSU), Katarina Barley (SPD), Sven Giegold (Die Grünen), Nicola Beer (FDP), Özlem Demirel (Die Linke) und Jörg Meuthen (AfD).



In seiner Dokumentation "Wie geht's, Europa?" erzählt Jochen Breyer ab 20.15 Uhr von seiner Reise durch Deutschland: Was erwarten die Menschen von Europa und von der Europawahl? Er besucht einige der Menschen, die ihm auf seinen Aufruf wasmireuropabringt geantwortet haben: Heike Kern aus Thüringen berichtet ihm, dass sie durch EU-Fördermittel eine neue Existenz als Kleinunternehmerin aufbauen kann. Dagegen kritisiert Marianne Neumann aus München, dass durch die Umstellung auf den Euro und die Rettungspakete für schwache EU-Länder ihre Rücklagen für die Rente dahinschmelzen. Der selbstständige Maler Tobias Hasenäcker aus Köln fühlt sich durch die europaweite Ausschreibung von Handwerksaufträgen benachteiligt und macht dafür die EU-Politik verantwortlich. Es ist ein vielfältiges Stimmungsbild, das Jochen Breyer unter den Menschen in Deutschland vor der Wahl erlebt.



Viele der Bürger, die in der Dokumentation zu Wort kommen, sind anschließend zu Gast bei Bettina Schausten und Jochen Breyer im Studio und stellen ihre Fragen direkt an die deutschen Spitzenkandidaten. Was muss sich in Europa ändern? Was erwarten die Wähler von den Kandidaten, die ins Europaparlament einziehen wollen? Und möchten die Bürger eher mehr oder weniger Europa?



Bei "Wie geht's, Europa?", dem zweiten Europa-Abend im ZDF, kommen die großen europäischen Herausforderungen wie soziale Gerechtigkeit, Flüchtlingskrise, Klimapolitik und vieles mehr zur Sprache. Der erste Europa-Abend im ZDF war am Donnerstag, 16. Mai 2019, vom "tvDuell zur Europawahl" und vom anschließenden "TV-Vierkampf" geprägt. Der dritte große Europa-Abend steht am Europawahltag, am Sonntag, 26. Mai 2019, ab 17.35 Uhr, auf dem ZDF-Programm: Dann heißt es live aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin: "Wahl 2019 - Europa und Bremen".



Das gesamte ZDF-Informationsangebot zur Europawahl ist jederzeit unter https://wahl.zdf.de abrufbar.



