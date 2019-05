Die jüngsten Zahlen und Fakten zur Adidas zeichnen für das Unternehmen ein recht positives Bild, das Wertpapier konnte in den letzten Monaten deutlich profitieren. Insgesamt steht seit Ende Dezember in der Spitze ein Kursgewinn von knapp 44 Prozent zu Buche. Die aktuell laufende Konsolidierung seit Anfang dieses Monats zeigt sich unterdessen bullisch, größere Verluste traten nicht ein. Zudem spielt sich das Handelsgeschehen in einem trendbestätigenden symmetrischen Keil ab, der in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster gewertet wird. All diese Faktoren zusammen genommen mit dem heutigen Ausbruchsversuch aus dem Keil könnten das Papier von adidas auf neue Jahreshochs anschieben und rechtfertigen durchaus ein fortgesetzt das Long-Engagement. ...

