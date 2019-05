Der Euro-Geldmarkt hat sich am frühen Freitagnachmittag in allen Laufzeiten unverändert gezeigt.Die Geldmarktzinsen lauteten gegen 13.00 Uhr:Taggeld -0,40 -0,30 1 Woche -0,38 -0,28 1 Monat -0,29 -0,19 2 Monate -0,17 -0,07 3 Monate -0,16 -0,06 6 Monate -0,01 0,09 12 Monate 0,07 0,17 Das Fixing der Euribor-Zinssätze per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...