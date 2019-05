Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta026/17.05.2019/13:24) - München, den 17. Mai 2019 - Die Signature AG (DE000A2DAMG0) hebt hiermit die im Informations Memorandum (abrufbar auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations) vom November 2017 veröffentlichte Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr von 0,86 Millionen Euro auf 1,00 Million Euro an. Die heute festgestellte Prognose für das Vorsteuerergebnis bewegt sich zwischen 0,25 Millionen Euro und 0,30 Millionen Euro.



Darüber hinaus wurde am heutigen Tage der in der Ad-hoc vom 1. April angekündigte Einstieg in das Crowdinvesting Geschäft durch den notariell beurkundeten Erwerb von zehn Prozent an der Securim Capital Partners GmbH & Co. KG vollzogen. Der Kaufpreis konnte aus dem laufenden Cashflow finanziert und überwiesen werden. Die Signature AG kann ihren Anteil an der Securim Capital Partners GmbH & Co. KG bis zum 30. September 2020 um weitere 41 Prozent auf bis zu 51 Prozent erhöhen.



Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG, über die Beteiligung an der Securim Capital Partners GmbH & Co. KG: "In den sechs Wochen seit Unterzeichnung der Absichtserklärung zum Erwerb von bis zu 51 Prozent an der Securim Capital Partners GmbH & Co. KG, der Betreiberin der Crowdinvesting Plattform "transvendo" (www.transvendo.de) haben wir von dem Management der Securim Capital Partners GmbH & Co. KG bereits fünf aussichtsreiche Unternehmen vorgestellt bekommen, von denen zwei das Potential für einen sofortigen Börsengang haben. Besser hätte der Beginn dieser harmonischen Geschäftsbeziehung nicht verlaufen können. Auch unser IPO-Club (www.ipo-club.com) profitiert von den erheblichen Synergien innerhalb unserer gewachsenen Unternehmensgruppe."



Die aktuelle Pipeline an Börsenkandidaten summiert sich auf zwölf bereits vereinbarte Projekte mit Emittenten sowohl aus dem deutschsprachigen Raum als auch aus dem europäischen Ausland.



Die Hauptversammlung der Signature AG wird im August dieses Jahres stattfinden. Sobald der genaue Termin feststeht werden wir unsere Aktionäre über unseren Aktionärsverteiler und über unsere Website informieren.



Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.



(Ende)



Aussender: Signature AG Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Alexander Coenen Tel.: +49 89 327 926 701 E-Mail: info@signature-ag.de Website: www.signature-ag.de



ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie) Börsen: Dritter Markt in Wien Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1558092240498



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 17, 2019 07:24 ET (11:24 GMT)