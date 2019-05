Die Gala zum Houskapreis 2019 der B&C Privatstiftung ging diesmal am 9. Mai 2019 in der Voestalpine Stahlwelt in Linz mit 300 hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft, Finanz und Forschung über die Bühne. Der Forschungspreis für Innovationen war mit insgesamt 500.000 Euro dotiert, zu den Siegern zählten die Universität Innsbruck mit ihrem Quantencomputer und Blue Danube Robotics mit ihrer 3-D-gedruckten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...