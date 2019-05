Die oppositionelle Labour-Partei hat die Gespräche über das Brexit-Abkommen der britischen Premierministerin Theresa May abgebrochen.

Premierministerin Theresa May droht im britischen Parlament auch im vierten Anlauf eine Abfuhr für ihr mit der EU ausgehandeltes Brexit-Abkommen. Die Labour-Opposition erklärte am Freitag die Gespräche mit der Regierung darüber für gescheitert. Labour-Chef Jeremy Corbyn schrieb der Premierministerin, seine Partei werde dem Abkommen nicht zustimmen. May will es Anfang Juni ein viertes Mal zur Abstimmung vorlegen - wenn auch offenbar in leicht abgewandelter Form. Bislang ist sie damit auch am Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert. ...

