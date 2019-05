Das britische Pfund gibt weiter nach: Die schwindenden Aussicht auf einen Brexit-Deal und die Angst vor einem Europawahl-Debakel setzen der Währung zu.

In Großbritannien bringt sich vor den Europawahlen der frühere Außenminister Boris Johnson in Stellung. Er sei bereit, möglicher Nachfolger von Premierministerin Theresa May an der Spitze der Konservativen Partei zu werden. "Natürlich mache ich das", soll Johnson einem BBC-Bericht zufolge gesagt haben.

An den Märkten geht bereits die Angst vor einem möglichen Erfolg des Brexit-Befürworters um. Das Pfund steht daher an den Devisenmärkten unter Druck: Diesen Donnerstag fiel die britische Währung auf den tiefsten Stand seit drei Monaten zum US-Dollar. Auch gegenüber dem Euro gab sie nach und notiert aktuell knapp über der Marke von 1,14 Euro.

Die Angst vor einem Debakel für die regierenden Konservativen bei den Europawahlen und die schwindenden Aussichten auf einen Brexit-Deal setzen der britischen Währung zu. "Am Markt wird zunehmend erwartet, dass May diesen ankommenden politischen ...

