Bonn (ots) - Mit der Europawahl findet am Sonntag, 26. Mai 2019, in Bremen die Bürgerschaftswahl statt. Wenige Tage vor der Wahl liegt die CDU nach dem aktuellen ZDF-Politbarometer knapp vor der regierenden SPD mit dem derzeitigen Regierungschef Carsten Sieling. Für die SPD wäre ein solches Ergebnis ein harter Schlag, denn die Partei stellt dort seit mehr als 70 Jahren den Regierungschef und koaliert aktuell mit den Grünen. Nach den Ergebnissen der Umfrage hätte eine Koalition aus SPD und Grünen keine Mehrheit mehr. Als Zweierbündnis wäre eine Große Koalition möglich.



Wie wird die Wahl tatsächlich ausgehen? Was wird sich verändern? phoenix-Reporterin Ines Arland berichtet aus Bremen. Ab 17.00 Uhr wird sie regelmäßig mit neuen Erkenntnissen in die phoenix-Europawahl-Sendung zugeschaltet. Bei ihr zu Gast sind der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf und Moritz Döbler, Chefredakteur des Weser-Kuriers. Neben aktuellen Hochrechnungen liefert phoenix auch die Hintergründe zur Wahl. Am späten Abend zeigt phoenix die ersten Statements der Gewinner und Verlierer der Bürgerschaftswahl 2019.



Bereits am Montag, 20. Mai 2019, nähert sich phoenix um 12.45 Uhr mit dem "phoenix plus: Steckbrief Bremen" der Hansestadt an. Was bewegt den Stadtstaat und seine Bürger vor der Wahl abseits von Prognosen und möglichen Koalitionen? Kathrin Augustin und Sven Thomsen haben die Stadt besucht und sich mit vielen Menschen getroffen. Was macht die Stadt aus, was macht sie lebenswert, wie ticken die Bremer und: Welche Sorgen, Fragen und Probleme sind die drängendsten? Welche Herausforderungen bringen die kommenden Jahre?



