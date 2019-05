Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2018/19 Empfehlung: Kaufen seit: 17.05.2019 Kursziel: 38,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.11.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst Guidance in 2018/19 umsatz- und ergebnisseitig übertroffen Auf Basis der gemeldeten vorläufigen Eckdaten konnte die GESCO AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 sowohl die eigenen Erwartungen als auch unsere Schätzungen auf der Umsatz- wie auch auf der Ertragsseite übertreffen. Angesichts der vor allem zum Jahresende 2018 recht verhaltenen Meldungen aus dem Branchenumfeld unterstreicht diese erfreuliche Entwicklung unserer Meinung nach deutlich die gute Aufstellung des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten. Dabei dürfte auch die ab 2019/20 voll in das Zahlenwerk einfließende letztjährige Akquisition Sommer & Strassburger aufgrund ihrer Ausrichtung auf weniger konjunktursensible Märkte die Stabilität des GESCO-Portfolios erhöhen. Insgesamt sehen wir den Konzern daher nach wie vor auch für konjunkturell unruhigere Phasen gut positioniert, um weiterhin langfristig nachhaltig profitabel wachsen zu können. Bei Ansatz unserer Schätzungen, die wir bis zur Vorlage des endgültigen Konzernabschlusses 2018/19 sowie der Guidance für das laufende Geschäftsjahr noch unverändert belassen, beläuft sich das aktuelle KGV der GESCO-Aktie für 2019/20 lediglich auf 9,6. Und die Ausschüttungsrendite liegt auf Basis des voraussichtlichen Dividendenvorschlags bei sehr attraktiven 3,7 Prozent. Insgesamt bestätigen wir daher unser Kursziel von 38 Euro und unsere ??zKaufen"-Empfehlung für das Papier, mit dem der Anleger an einem interessanten Portfolio mit Hidden Champions des deutschen Mittelstands partizipieren kann. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18079.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2019 07:37 ET (11:37 GMT)