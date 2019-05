Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Jüngsten Medienberichten zufolge prüft die Bundesregierung die Emission grüner Staatsanleihen ab dem Jahr 2020, so die Börse Stuttgart.Damit folge der Bund einem weltweiten Trend, schließlich wachse der Markt für so genannte Greenbonds in den letzten Jahren stetig - wenngleich deren Anteil am Anleihenmarkt noch verschwindend gering sei. Nichtsdestotrotz würden allein im deutschsprachigen Raum etwa 500 Investmentfonds angeben, nachhaltig zu sein. Auch hätten bereits Staaten wie Frankreich, Belgien und Polen grüne Anleihen begeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...