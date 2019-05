Microsoft Call CP5B5J http://bit.ly/2HpgONT Morphosys Call MF7YPN http://bit.ly/2VLABQk Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Am europäischen Aktienmarkt haben die Anleger nach der jüngsten Rally erst einmal etwas durchgeschnauft. Der Dax gab nach im Tief bis etwa 12.200 Punkte - auf Wochensicht kommt er gut 100 Punkte voran. Moderat der Verlust beim EuroStoxx mit 0,1 Prozent. (Stand Freitag 13 Uhr) Amazon steigt ein ins Geschäft der Essenslieferanten. Mit Deliveroo fördert Amazon einen neuen Wettbewerber. Das setzt die Platzkirsche unter Druck: Just Eat verlieren in London rund 7 Prozent. In Holland verlieren Takeaway.com mehr als 4 Prozent. Delivery Hero geben 5 Prozent ab. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß