Die NordLB hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen von 67 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis im Segment PSE, das vor allem den Holdingbetrieb samt der at-Equity-Beteiligungen (VW und Inrix) beinhaltet, sei maßgeblich durch VW beeinflusst worden, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisgrößen hätten zugelegt, die Netto-Liquidität des Porsche-Konzerns dagegen abgenommen, was vor allem auf die Aufstockung von VW-Stammaktien zurückzuführen gewesen sei./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 11:49 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 11:58 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-05-17/14:18

ISIN: DE000PAH0038