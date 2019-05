In einem sehr schwachen Börsenumfeld haben sich die Aktien von Linde am Freitag zu einem neuen Hoch aufgeschwungen. In der Spitze stiegen sie um ein Prozent auf 170,20 Euro. Zuletzt lagen sie noch mit einem halben Prozent im Plus, während der Dax um 1,2 Prozent nachgab und der europäische Chemiesektor um 0,8 Prozent.

"Die starke Marktposition von Linde in den USA zahlt sich aktuell aus, da Europa durch das schwache Makroumfeld negativer betroffen ist", schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie. Er hob die Papiere von "Halten" auf "Kaufen". Die geplanten Aktienrückkäufe bei gleichzeitigen Synergien bei den Kosten und steigenden Margen liefen auf ein hohes Gewinnwachstum bis 2021 hinaus. Zudem dürfte die Qualität der Prognosen mit der Umsetzung der Fusion mit Praxair zunehmen./bek/fba

