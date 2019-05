FrankfurtWien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Teures Nachspiel in Italien? Aktiennews In Italien droht der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ein teures Nachspiel, so die Experten von "FONDS professionell". Das Geldinstitut müsse sich derzeit wegen illegaler Derivate-Geschäfte vor Gericht verantworten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...