Die Gefahr liegt für jeden einzelnen auf der Hand: Bei 2,0% Inflation sind 30.000 Euro auf dem Konto in fünf Jahren nur noch knapp 27.000 Euro wert. Normalsparer verlieren so jedes Jahr immense Summen. Denn nach wie vor ist der Großteil des Geldvermögens von rund 2,5 Bio. Euro in Sparbüchern, Tages- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...