Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen Vorzugsaktien von 175 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Wolfsburger könnten im Gesamtjahr 2019 neue Rekorde bei Absatz, Umsatz und operativem Ergebnis einfahren, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten zunehmende Handelskonflikte und hohe Investitionen in die Zukunftsthemen Elektromobilität und Autonomes Fahren weiter für unruhige Zeiten./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2019 / 13:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2019 / 13:18 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-05-17/14:45

ISIN: DE0007664039