Die Brot- und Gleichstellungsmarke Mestemacher wird mit dem Deutschlandtest-Siegel "Kundenliebling 2019" in Gold ausgezeichnet. Mestemacher ist Weltmarktführer für langhaltbare Brotspezialitäten in ungeöffneten Zustand.



Bewertet wurden in der Studie "Kundenlieblinge 2019": Reputation der Marke, Qualität, Preis und Service.



Die Studie "Kundenlieblinge 2019" wurde im Auftrag von Deutschland-Test, Focus Money, in Kooperation mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) realisiert.



Zu 20.000 Marken aus 272 Branchen wurden Kundenstimmen aus den sozialen Medien ausgewertet. Die Studie ist damit für Unternehmen mit Marken ein hervorragender Gradmesser wie Verbraucher diese Marken wahrnehmen. Marken zählen zu den immateriellen Vermögenswerten eines Unternehmens. Der Erfolg der Marke ist ein wichtiger Indikator für den Wert eines Unternehmens.



Die Brot- und Gleichstellungsmarke Mestemacher wurde im Jahr 2000 zur lifestyle-bakery Marke neu ausgerichtet. Der Grundstein der Neuausrichtung wurde bereits 1994 mit der internationalen Brot- und Kunstedition "Panem et Artes" gelegt. Produktinnovationen und bis heute andauernde Pionieraktivitäten für die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben Mestemacher zur lifestyle-Brotmarke evolutioniert.



Das Spezialbrot-Portfolio der Marke Mestemacher setzt sich aus 58 sb-verpackten Produkten zusammen.



Die Vorteile von Mestemacher Broten sind Folgende:



1. Wir backen mit frisch vermahlenem Roggen. 2. Wir nutzen eine eigene Mühle zum Vermahlen des Roggens. 3. Im frisch vermahlenem Roggen bleiben wertvolle B-Vitamine besser erhalten. 4. Wir schneiden, verpacken und pasteurisieren die Verkaufsverpackungen. 5. Wir erzeugen mit der schonenden Pasteurisation eine ungeöffnete Genussfrische von sechs Monaten und mehr. 6. Wir liefern der Konsumentin und dem Konsumenten genussfrisches Brot zum Bevorraten in ungeöffnetem Zustand. 7. Mestemacher Brote sind reich an Ballaststoffen und tun dem Körper gut. 8. Wir fördern mit Bio-Broten die Umwelt. 9. Frisch getoastet riecht und schmeckt das Brot wie frisch gebacken. 10. Mestemacher backt Brote für viele unterschiedliche Geschmäcker.



