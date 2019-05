Brüssel (ots) -



Welche Parteien stehen bei der Wahl zum Europäischen Parlament in der Gunst der Wähler ganz oben? Welche Kandidaten müssen mit Stimmeinbußen rechnen? Wie verteilen sich die Sitze auf die einzelnen Mitgliedstaaten? Vor der Europawahl vom 23. bis 26. Mai stellt der Medien-Service EUreWAHL (http://EUreWAHL.eu) eine Reihe interaktiver Widgets für die Nutzung durch Online-Redaktionen zur Verfügung.



Im Vorfeld der Wahl bieten die Tools neben den Ergebnissen aktueller Umfragen aus den EU-Ländern und einer Übersicht über die Spitzenkandidaten der europäischen Parteien beispielsweise auch einen Überblick über die wichtigsten politischen Termine nach der Wahl. Ab dem Eintreffen der ersten Hochrechnungen visualisieren die Widgets in Echtzeit die Ergebnisse aus den einzelnen Mitgliedsstaaten und die Sitzverteilung im neuen EU-Parlament.



Wie auch die bisherigen Inhalte des Medien-Service EUreWAHL können Redaktionen diese Widgets kostenfrei für ihre Online-Berichterstattung nutzen und sie mittels anpassbarer Embed-Codes in die eigenen Internetauftritte einbinden. Alle Widgets sind responsiv und lassen sich dadurch maßgeschneidert einsetzen.



Eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Widgets ist hier zu finden: http://dpaq.de/m01FD



Über den Medien-Service EUreWAHL:



Unter http://EUreWAHL.eu stehen im Kontext der Europawahl kostenlose Inhalte für die Nutzung durch die Medien bereit. Neben den interaktiven Widgets gehören dazu auch insgesamt acht Themenpakete, beispielsweise zur Handels- und Wirtschaftspolitik der EU, zum digitalen Wandel, oder zur EU-Umweltpolitik. Die Themenpakete bestehen aus Texten, Bildern und interaktiven Grafiken. Das Projekt wird gefördert vom Europäischen Parlament.



