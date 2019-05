Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Die japanische Wirtschaft ist schwach in das Jahr 2019 gestartet, so die Analysten der DekaBank. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im ersten Quartal um 0,2% gegenüber dem Vorquartal gesunken sein. Damit werde eine unrühmliche Serie fortgesetzt: Während es der Volkswirtschaft in den Jahren 2016 und 2017 gelungen sei, kontinuierlich zu wachsen, würden sich nun seit Anfang 2018 die Quartale mit Zuwächsen und mit Schrumpfungsraten beim Bruttoinlandsprodukt abwechseln. ...

