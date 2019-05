Mit dem neuen ablösbaren Haftkleber Herma 42X auf UV-Acrylatbasis bietet Herma Druckereien und Etikettenverwendern ein wertvolles Plus: Dank kleiner Mindestbeschichtungsmengen ab lediglich 1.000 Quadratmeter lassen sich auch spezielle Etikettenmaterialien wirtschaftlich ablösbar gestalten. Üblicherweise starten Mindestbeschichtungsmengen in diesem Bereich bei etwa 7.500 Quadratmetern. Auch Bemusterungen sind damit kurzfristig realisierbar - selbst in teilgummierter Ausführung. So können beispielsweise Laschenetiketten problemlos realisiert werden. Anwender sind somit flexibel in der Wahl ihrer ...

