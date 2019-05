Paris (www.fondscheck.de) - Lyxor Asset Management S.A.S hat gemeinsam mit Marathon Asset Management, L.P. (New York) den Lyxor/Marathon Emerging Markets Bond Fund aufgelegt, so Lyxor Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...