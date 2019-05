Stockholm (www.fondscheck.de) - Nordea Asset Management (NAM) feiert das 3-jährige Bestehen des Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (ISIN LU0985320562/ WKN A2AJ9F, (BP-USD); ISIN LU0985319804/ WKN A2AJ9B, (BI-USD)), der am 17. Mai 2016 aufgelegt worden war, so Nordea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...