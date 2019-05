Original-Research: Amundi S.A. - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Amundi S.A. Unternehmen: Amundi S.A. ISIN: FR0004125920 Anlass der Studie: ALPHA-Studie Empfehlung: Closed seit: 17.05.2019 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach Starke Q1-Zahlen und Erfüllung wesentlicher KPIs ??" ALPHA-Case Amundi mit Outperformance geschlossen Hamburg, 17.05.2019 ??" Die Montega AG hat ihren ALPHA-Case zu Amundi S.A. Anfang Mai mit einer absoluten Performance von 14,5% und einer relativen Performance zum CDAX von 8,1%-Punkten geschlossen. Wie von den Analysten erwartet zählte Amundi zu den Gewinnern der Aktienmarkterholung zum Jahresauftakt und legte erfreuliche Zahlen für das erste Quartal vor. Kerntreiber der Entwicklung waren der in der ALPHA-Studie herausgearbeitete bessere Produktmix, die starke Cost-Income-Ratio sowie weiteres Wachstum in den profitableren Geschäftsbereichen Retail und Equities. Die vorgelegten Zahlen konnten die Markterwartungen übertreffen und führten wie antizipiert zu einer Anhebung der mittel- und langfristigen Konsensschätzungen. Alle wesentlichen mit dem ALPHA verbundenen KPIs wurden mithin erfüllt, sodass der Case geschlossen wurde. Trotz des ALPHA-Closings zählt Amundi für Montega nach wie vor zu den Top Picks im Asset Management-Sektor. Vor dem Hintergrund des erwarteten starken Ergebniswachstums erscheint die aktuelle Bewertung den Analysten für langfristig orientierte Investoren weiterhin attraktiv. Anhaltende Konjunktursorgen könnten das Marktsentiment jedoch kurzfristig wieder belasten. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18081.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

