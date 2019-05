Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG Unternehmen: HAEMATO AG ISIN: DE0006190705 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Add seit: 17.05.2019 Kursziel: 5,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 7,60 auf EUR 5,80. Zusammenfassung: Der Jahresbericht zeigte auf Jahresbasis einen Rückgang von Umsatz und Ertrag. Die Umsatzerlöse lagen 10% unter unserer Prognose, und das EBIT hat unsere Schätzung um 23% unterschritten, nachdem abgelaufene Patente und Änderungen im Produktmix zu einem starken Umsatzrückgang in H2/18 geführt hatten. Ein Anstieg der Bruttomarge um 80 Basispunkte glich einen Teil der Umsatzschwäche aus, und das Unternehmen blieb mit einem Nettogewinn von EUR 6 Mio. weiterhin komfortabel profitabel. Das Management plant eine Dividende in der traditionellen Höhe von EUR 0,30 auszuschütten, was einer attraktiven Rendite von 6% entspricht. Auch die Bilanz blieb solide. Nach der enttäuschenden Umsatz- und Ertragsperformance in H2/18 senken wir unsere Prognose. Unser aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein Kursziel von EUR 5,80 (zuvor: EUR 7,60). Wir stufen die Aktie auf Hinzufügen ab. (zuvor: Kaufen). First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705). Analyst Ellis Acklin downgraded the stock to ADD and decreased the price target from EUR 7.60 to EUR 5.80. Abstract: Full year reporting showed an annualised decline in revenue and earnings. The topline undershot our target by 10% and EBIT fell 23% short of our target after patent expiries and changes in product mix caused a sharp retreat in H2/18 sales. An 80 bps uptick in the gross margin offset some of the topline weakness, and the company remained comfortably profitable with net income of EUR 6m. Management plan to pay out the traditional EUR 0.30 dividend equal to an attractive 6% yield. The balance sheet also remained solid. We lower our outlook on the H2/18 revenue and earnings miss. Our recalibrated DCF model now yields a fair value of EUR 5.8 (old: EUR 7.6). We downgrade the stock to Add (old: Buy). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18083.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

