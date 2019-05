Mainz (ots) -



Hits und Storys über Elton John



Exklusive Preview des Kinofilms "Rocketman" und ein "Hits und Storys Spezial" zu Elton John am 28. Mai 2019 in Koblenz



Extravagante Bühnenoutfits, bunte Brillen, virtuoses Klavierspiel - wenige Attribute verraten den Künstler: Elton John hat sich im Musikgeschäft Kultstatus erarbeitet. "Rocket Man" katapultierte den Sänger Anfang der 70er Jahre endgültig auf die internationale Bühne. Der gleichnamige Kinofilm über Elton Johns Leben startet in Deutschland offiziell am 30. Mai 2019 - SWR1 Rheinland-Pfalz zeigt das Biopic bereits am 28. Mai im Koblenzer "Kinopolis". Musikchef Bernd Rosinus erzählt vor Ort in einer "Spezial"-Ausgabe "Hits und Storys" über Elton John und ordnet den Kinofilm im Anschluss an die SWR1-Preview in einem Talk ein. Licht und Schatten im Leben Elton Johns Elton John, 1947 in London als Reginald Kenneth Dwight geboren, zählt mit 300 Millionen verkauften Platten zu den erfolgreichsten Interpreten weltweit. Er ist Sänger, Komponist, Pianist. Hits wie "Your Song", "Tiny Dancer" oder auch der Soundtrack zum Zeichentrickfilm "Der König der Löwen" sind schon Klassiker der neueren Musikgeschichte. Aber der Erfolg hatte auch Schattenseiten: In den 80ern fiel Elton John wiederholt durch Drogenexzesse auf, bevor er 1990 eine Entziehungskur machte. "Rocketman" beleuchtet die wichtigsten Momente seiner Karriere.



SWR1 Rheinland-Pfalz verlost 200 exklusive Plätze Von Montag bis Freitag kommender Woche (20. bis 24. Mai) verlost SWR1 Rheinland-Pfalz täglich Karten für die exklusive Veranstaltung in Koblenz, an der 200 Hörer*innen teilnehmen können. Mehr dazu und weiterführende Information unter SWR1.de.



Dienstag, 28.Mai 2019, SWR1-Rocketman-Preview in Koblenz 18:00 Uhr-19.00 Uhr: Einlass ins "Kinopolis", Moderation: Veit Berthold (SWR1) 19:00 Uhr: "Hits und Storys Spezial" zu Elton John 19:30 Uhr: Filmvorführung 22:00 Uhr: Talk mit SWR1-Musikchef Bernd Rosinus über den Film



