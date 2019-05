Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt am Montag, 20.05.2019, zum Walking Football-Turnier ins Weser-Stadion ein. Der internationale Teilnehmerkreis dieses erstmalig in einem Bundesliga-Stadion stattfindenden Turniers besteht aus 20 Mannschaften mit über 200 Teilnehmern. Die beiden Teams der "Oold Steerns" von Werder Bremen werden von Willi Lemke und Mirko Votava angeführt.



In dem Zeitraum von 16.00-17.30 Uhr laden wir alle interessierten Medienvertreter zu den Halbfinalspielen, sowie zum Finale mit anschließender Siegerehrung ein. Werder Präsident und Geschäftsführer Dr. Hubertus Hess-Grunewald steht anschließend für Fragen zur Verfügung.



Interessierte Medien bitten wir um eine Anmeldung bis Samstag, 18.05., 16.00 Uhr an nadja.pilzweger@werder.de mit folgenden Angaben: Name und Name der Redaktion sowie eine E-Mail-Adresse für weitergehende Informationen.



