EANS-Adhoc: Rath AG / grundsätzliche Eignung über Erwerb Feuerfestproduktion Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Fusion/Übernahme/Beteiligung 17.05.2019 Wien - Die RATH AG gibt bekannt: Am Freitag den, 17. Mai 2019 wurde eine grundsätzliche Eignung über den Erwerb des Feuerfest-Bereiches von BUCHER EMHART GLASS erzielt. Die RATH Gruppe, mit Ihrer amerikanischen Tochtergesellschaft, Rath Inc. USA erwirbt den Produktionsstandort in Owensville, Missouri USA inkl. Vertrieb und Kunden für Feuerfestprodukte für die Glasindustrie von der BUCHER EMHART GLASS. Das Closing ist mit Ende August 2019 geplant. Rückfragehinweis: Andreas Pfneiszl CFO/CSO andreas.pfneiszl@rath-group.com Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0218 2019-05-17/16:01