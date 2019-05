Der Handelsstreit hat die US-Börsen wieder fest im Griff. Nachdem in der Nacht chinesische Agenturen meldeten, China stelle die Fortsetzung der Verhandlungen infrage, waren am Morgen bereits die Börsen in Asien unter Druck geraten. Am Nachmittag zeigen Indikationen für den Dow Jones nun ebenfalls nach unten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

