Mainz (ots) - Woche 21/19 Samstag, 18.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



15.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitlers Familie Deutschland 2011



16.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011



17.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Himmlers Macht Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die SS Himmlers Wahn



22.25 Die SS Totenkopf



23.05 Die SS Die Waffen-SS



23.50 Die SS Mythos Odessa



0.35 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008



1.15 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008



2.00 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



2.45 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



3.30 "Brennt Paris?" - Kampf gegen Hitlers Befehl Frankreich 2012



( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )



Woche 21/19 Sonntag, 19.05.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 heute-show



5.50 Terra X Die Europa-Saga Woher wir kommen - wer wir sind Deutschland 2017



6.30 Terra X Die Europa-Saga Woran wir glauben - was wir denken Deutschland 2017



7.15 Terra X Die Europa-Saga Was uns antreibt - was wir uns nehmen Deutschland 2017



8.00 Terra X Die Europa-Saga Was wir erschaffen - was wir uns leisten Deutschland 2017



8.45 Terra X Die Europa-Saga Was uns eint - was uns teilt Deutschland 2017



9.25 Terra X Die Europa-Saga Wo wir stehen - was uns bleibt Deutschland 2017



10.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.10 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft?



10.55 ZDFzoom Betrügen leicht gemacht Wie EU-Gelder in Osteuropa versickern Deutschland 2019



11.25 Frontal 21-Dokumentation Der große Betrug Wie Kriminelle und Terroristen Europa plündern Deutschland 2019



"Balkan-Stories - Der lange Weg nach Europa" entfällt 12.10 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018



12.55 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018



"Laut, forsch, national - Wie Salvini, Orbán & Co. Europa spalten" entfällt 13.40 Die großen Irrtümer der Globalisierung Handel, Kriege, Flüchtlinge Deutschland 2019



14.30 ZDF-History Beherrscht, geteilt, geeint - Drei Wege durch die Geschichte Europas Deutschland 2017



15.15 Terra X Die Europa-Saga Woher wir kommen - wer wir sind Deutschland 2017



16.00 Terra X Die Europa-Saga Woran wir glauben - was wir denken Deutschland 2017



16.45 Terra X Die Europa-Saga Was uns antreibt - was wir uns nehmen Deutschland 2017



17.30 Terra X Die Europa-Saga Was wir erschaffen - was wir uns leisten Deutschland 2017



18.10 Terra X Die Europa-Saga Was uns eint - was uns teilt Deutschland 2017



18.55 Terra X Die Europa-Saga Wo wir stehen - was uns bleibt Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Wut auf Brüssel - Polen, Ungarn und die EU Deutschland 2019



22.40 Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem Vormarsch Deutschland/Dänemark/Polen/Frankreich/Österreich 2019



23.25 Angriff auf die Demokratie - Wurde der Brexit gekauft?



0.10 Die großen Irrtümer der Globalisierung Handel, Kriege, Flüchtlinge Deutschland 2019



0.55 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017



1.40 Der neue Kalte Krieg - Mehr Atomwaffen für Europa?



2.25 Putin und die Mafia



3.10 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in Russland



3.55 Frontal 21-Dokumentation Der große Betrug Wie Kriminelle und Terroristen Europa plündern Deutschland 2019



4.40 ZDFzoom Betrügen leicht gemacht Wie EU-Gelder in Osteuropa versickern Deutschland 2019



Woche 21/19 Montag, 20.05.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.10 ZDF.reportage Ohne geht's nicht Europäische Arbeitnehmer in Deutschland Deutschland 2019



5.40 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018



6.10 Leschs Kosmos Die Gewalt in uns - verroht die Gesellschaft? Deutschland 2018



6.40 Terra Xpress XXL Tierdieben auf der Spur Deutschland 2016



7.25 Terra Xpress XXL Vorsicht, Langfinger! Deutschland 2017



8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.10 Terra Xpress XXL Von Abzocke und Gaunerzinken Deutschland 2017



8.55 Terra Xpress XXL Heimtückisch beklaut, was nun? Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Deutschland von unten Stadt Deutschland 2014



22.25 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017



23.10 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018



23.55 Die geheimen Bunker der DDR und der Schweiz Deutschland 2005



0.40 heute journal



1.05 Kaisersturz Deutschland im Herbst 1918 Deutschland 2018



2.35 "Verrat!" - Das Ende der Habsburger im Ersten Weltkrieg Österreich 2017



3.20 Geheimnisse des Kaiserreichs Aggression und Aufbruch Deutschland 2018



4.05 Geheimnisse des Kaiserreichs Hoheiten und Herrenmenschen Deutschland 2018



4.50 Geheimnisse des Kaiserreichs Glanz und Größenwahn Deutschland 2018







Woche 23/19 Donnerstag, 06.06.



Bitte Programmänderung beachten:



13.30 Chinas einsame Söhne Die skurrilen Folgen der Ein-Kind-Politik



"Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht" entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Woche 25/19 Freitag, 21.06.



Bitte Programmänderung beachten:



10.00 Brexit - Szenen einer Scheidung Großbritannien 2019



"Balkan-Stories - Der lange Weg nach Europa" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )



